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Актриса Авшарова поделилась воспоминаниями о Вере Молчановой

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Актриса Юлия Авшарова выразила соболезнования в связи со смертью своей коллеги Веры Молчановой.
Актриса Авшарова поделилась воспоминаниями о Вере Молчановой
  • Gettyimages.ru

«Я сталкивалась с ней в двух спектаклях — «Поминальная молитва» и «Ревизор». Это совершенно потрясающий человек, всегда в рабочем состоянии, всегда готовый помочь советом и чем угодно, с замечательным чувством юмора», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, Молчанова была очень жизнерадостным человеком и замечательной артисткой.

Ранее Театр на Покровке сообщил о смерти актрисы Веры Молчановой, сыгравшей в том числе с сериалах «След» и «Закрытая школа», ей был 81 год.

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