В Петербурге ожидается до -7 °С в выходные
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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Telegram-канал Колесова.
Температура воздуха 27 и 28 января составит -2...-7 °С. Атмосферное давление в выходные и в начале следующей недели останется повышенным.
Небольшое похолодание сменится в понедельник, 29 января, на новую оттепель.
Также стало известно, что в субботу, 27 января, в Удмуртии ожидается небольшой, местами умеренный снег, ветер 4—9 м/с, передаёт udm-info.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Также прогнозируется -10...-15 °С ночью, -5...-10 °С днём.
Ранее сообщалось, что в ряде городов Челябинской области продлили режим НМУ до 29 января.