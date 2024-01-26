В Петербурге ожидается до -7 °С в выходные

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе в ближайшие выходные.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Telegram-канал Колесова.

Температура воздуха 27 и 28 января составит -2...-7 °С. Атмосферное давление в выходные и в начале следующей недели останется повышенным.

Небольшое похолодание сменится в понедельник, 29 января, на новую оттепель.

Также стало известно, что в субботу, 27 января, в Удмуртии ожидается небольшой, местами умеренный снег, ветер 4—9 м/с, передаёт udm-info.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Также прогнозируется -10...-15 °С ночью, -5...-10 °С днём.

Ранее сообщалось, что в ряде городов Челябинской области продлили режим НМУ до 29 января.