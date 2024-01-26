В Михайловском парке Москвы установят памятник Михаилу Ульянову

В Михайловском парке Москвы появится памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Бронзовый монумент отлит в мастерской в Переславле-Залесском Ярославской области.

Об этом сообщает НСН.

«На сегодняшний день завершены работы по устройству фундамента монумента. Изготовлены гранитные элементы композиции, в ближайшее время их доставят на площадку», — заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Высота скульптуры составит 2,2 м, вместе с гранитным постаментом — 3,6 м.

В начале февраля памятник доставят в столицу.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы открылась выставка в честь 90-летия со дня рождения народного артиста СССР Василия Ланового.