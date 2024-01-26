Ветврач Шеляков высказался о натуральном кормлении кошек и собак

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков посоветовал ответственно подходить к выбору варианта кормления кошек и собак.

«Натуральное кормление — неплохой выбор, в чём-то даже есть приоритет. Есть преимущества, но важно рассчитывать свои силы, потому что такое кормление отнимает время — не просто насыпали или вскрыли пакетик. Мы должны сделать целую кормосмесь со всеми необходимыми витаминами и рационом», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, наихудший вариант — «прыгать» с типов кормления.

Как отметил Шеляков, если питомцев начали кормить натуральной едой, то важно продолжать это делать и дальше.

Ранее ветеринарный врач Евгений Цыпленков рассказал, как подготовить питомца к продолжительной поездке в переноске. По его словам, для животного это большой стресс.