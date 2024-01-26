Стоматолог Мелехова посоветовала отказаться от кофе после отбеливания зубов

Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова рекомендовала отказаться от употребления красящих продуктов и напитков после процедуры отбеливания зубов.

Цвет после отбеливания устанавливается в течение двух недель, которые врачи называют заветными, заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметила специалист, красящим эффектом обладают томатный и вишнёвый соки, красное вино, кофе, тёмный шоколад.

После случайного употребления красящих продуктов следует сразу же пойти и почистить зубы, пока пигменты не проникли в глубокие слои зуба и до дентина, а также не впитались в структуры эмали, заключила стоматолог.

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