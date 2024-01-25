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В Удмуртии 4,2 тысячи жителей обратились к медикам из-за укусов животных в 2023 году

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В Удмуртии более 4,2 тыс. жителей обратились за медпомощью из-за укусов животных в 2023 году.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

От укусов собак пострадали 2780 человек. Курс прививок от бешенства получили 3734 жителя.

Чаще всего за помощью обращались жители Завьяловского, Вавожского и Сюмсинского районов, передаёт izh.kp.ru.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела, связанного с нападением волка на жительницу Курганской области, которая вследствие полученных увечий скончалась.

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