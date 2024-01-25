Синоптики спрогнозировали метель в Татарстане 27 января
- РИА Новости
Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на сайт управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.
В воскресенье ночью прогнозируется -9...-14 °С, местами до -18 °С. Днём — -4...-9 °С.
В начале следующей недели температура воздуха может составить -9...-14 °С в ночное время, до -3 °С — в дневное.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала о несильном морозе, который ожидает жителей столицы в выходные.