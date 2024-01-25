Синоптики спрогнозировали метель в Татарстане 27 января

Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в ближайшие дни. В субботу, 27 января, ожидается слабая метель, днём -4...-9 °С, ночью -8...-13 °С.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на сайт управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

В воскресенье ночью прогнозируется -9...-14 °С, местами до -18 °С. Днём — -4...-9 °С.

В начале следующей недели температура воздуха может составить -9...-14 °С в ночное время, до -3 °С — в дневное.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала о несильном морозе, который ожидает жителей столицы в выходные.