Психолог Соснина посоветовала развивать самостоятельность у детей

Детский психолог, гештальт-терапевт Мария Соснина рассказала, как привить ребёнку чувство самостоятельности.

Родители вначале делают что-то вместе со своим ребёнком, обучая его, к примеру, собирать игрушки, а в дальнейшем предоставляют ему действовать самому, помогая при случае, объяснила она в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Также родители устанавливают границы. Например: «Сначала мы уберём игрушки, а потом почитаем сказки». Таким образом будут формироваться правила и мотивация.

Соснина посоветовала дать ребёнку возможность сделать всё самостоятельно и быть готовыми, что результат не будет идеальным.

«Не нужно с раздражением забирать веник: «Ты неправильно делаешь. Давай я лучше сама сделаю». Важно хвалить его и немного поправлять: «Молодец. Какой ты у меня самостоятельный. Давай мы немножко поправим», — сказала психолог.

Так постепенно у ребёнка будут формироваться самостоятельность и самоконтроль, добавила она.

Ранее кандидат психологических наук, преподаватель Московского института психоанализа и автор курса «Психологические границы личности» на платформе «Академика» Ольга Силина рекомендовала родителям не применять строгий контроль за успеваемостью ребёнка.