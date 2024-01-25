RT в Telegram
Подпишись

Психолог Соснина посоветовала развивать самостоятельность у детей

Короткая ссылка
Детский психолог, гештальт-терапевт Мария Соснина рассказала, как привить ребёнку чувство самостоятельности.
Психолог Соснина посоветовала развивать самостоятельность у детей
  • Gettyimages.ru

Родители вначале делают что-то вместе со своим ребёнком, обучая его, к примеру, собирать игрушки, а в дальнейшем предоставляют ему действовать самому, помогая при случае, объяснила она в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Также родители устанавливают границы. Например: «Сначала мы уберём игрушки, а потом почитаем сказки». Таким образом будут формироваться правила и мотивация.

Соснина посоветовала дать ребёнку возможность сделать всё самостоятельно и быть готовыми, что результат не будет идеальным.

«Не нужно с раздражением забирать веник: «Ты неправильно делаешь. Давай я лучше сама сделаю». Важно хвалить его и немного поправлять: «Молодец. Какой ты у меня самостоятельный. Давай мы немножко поправим», — сказала психолог.

Так постепенно у ребёнка будут формироваться самостоятельность и самоконтроль, добавила она.

Ранее кандидат психологических наук, преподаватель Московского института психоанализа и автор курса «Психологические границы личности» на платформе «Академика» Ольга Силина рекомендовала родителям не применять строгий контроль за успеваемостью ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить