Нутрициолог Свиридова: перекусы в период экзаменов — попытка заесть стресс
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Чувство голода в данном случае — это защитная реакция организма на стресс. Нужно научиться исключать такие перекусы, поделилась она в беседе с Life.ru.
Специалист также отметила необходимость включить в рацион натуральные продукты, которые помогают бороться со стрессом. Это шпинат, бананы, гречка, орехи, в которых в избытке содержатся магний, фолиевая кислота и витамины группы B. Также, по её словам, полезны молочные продукты.
Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН дал рекомендации, как справиться с постновогодним стрессом.