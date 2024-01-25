Нутрициолог Свиридова: перекусы в период экзаменов — попытка заесть стресс

Нутрициолог сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова дала рекомендации студентам, как отучиться от привычки бесконтрольно заедать тревогу накануне экзаменов.

Чувство голода в данном случае — это защитная реакция организма на стресс. Нужно научиться исключать такие перекусы, поделилась она в беседе с Life.ru.

Специалист также отметила необходимость включить в рацион натуральные продукты, которые помогают бороться со стрессом. Это шпинат, бананы, гречка, орехи, в которых в избытке содержатся магний, фолиевая кислота и витамины группы B. Также, по её словам, полезны молочные продукты.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН дал рекомендации, как справиться с постновогодним стрессом.