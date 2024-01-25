Психолог Истомина: проработка навязчивых мыслей снизит тревожность перед зачётом

Клинический психолог Европейского медицинского центра (EMC) Луиза Истомина дала советы учащимся, как снизить уровень тревожности во время подготовки к экзамену или зачёту.

В беседе с Life.ru она порекомендовала отслеживать тревожные мысли и к каждой из них подбирать факт-опровержение. Их специалист посоветовала повторять каждый раз, когда мозг пытается зациклиться на тревожных мыслях.

Например, на мысль «Я глупый» стоит говорить себе: «Я сдал ЕГЭ на проходной балл и поступил в вуз — это говорит о моих выдающихся способностях», и т.п.

Истомина также посоветовала вообразить самый худший исход событий, чтобы мысленно столкнуться с неприятной реальностью. По её словам, это помогает снизить тревогу. Можно повторять неприятную мысль много раз — так она становится менее навязчивой, добавила она.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН дал рекомендации, как справиться с постновогодним стрессом.