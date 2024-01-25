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Сотрудник заповедника Сутырина посоветовала не приближаться к диким животным

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Директор ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник» Светлана Сутырина заявила, что ни в коем случае нельзя прикармливать диких животных, так как это может спровоцировать их гибель.
Сотрудник заповедника Сутырина посоветовала не приближаться к диким животным
  • Gettyimages.ru

«Лисы, когда их прикормили, часто выходят на дорогу и гибнут под колёсами машин», — заявила она в интервью газете «Известия».

По её словам, когда животное выходит к человеку, это может свидетельствовать о том, что с ним что-то не так, поэтому следует держаться от него подальше.

«Если это ослабленное животное, то оно может воспринять человека как лёгкую добычу. Повторюсь, не надо прикармливать животных, это провоцирует их не бояться людей, и они в конечном итоге могут подойти ближе и укусить, например, ребёнка», — отметила Сутырина.

Она посоветовала в случае ненормального поведения со стороны дикого животного обращаться в полицию или местную администрацию.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о создании рабочей группы по изменению правил перевозки животных.

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