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Белому льву из ижевского зоопарка исполнилось 15 лет

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Белому льву Оскару из зоопарка Ижевска 25 января исполняется 15 лет.
Белому льву из ижевского зоопарка исполнилось 15 лет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Удмуртии.

Вес хищника составляет 184 кг. В зоопарке льва характеризуют как «общительного и ласкового». Он любит играть с кеглями и конусами в своём вольере, а также лежать на высоком помосте.

На день рождения сотрудники приготовили льву вкусный подарок. Днём все желающие смогут увидеть показательное кормление.

Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что панда Катюша предпринимает попытки перебраться через порог между вольерами.

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