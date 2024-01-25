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В Москве пройдут праздничные мероприятия к 100-летию «Мосфильма»

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К вековому юбилею киноконцерна «Мосфильм» на ВДНХ пройдут тематические мероприятия.
В Москве пройдут праздничные мероприятия к 100-летию «Мосфильма»
  • РИА Новости

Как передаёт, пресс-служба телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция», празднование начнётся 27 и 28 января в рамках международной выставки-форума «Россия».

Посетители смогут посмотреть фильмы, ставшие классикой отечественного кино, — «Москва слезам не верит», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Кроме того, к просмотру будет доступна картина генерального директора «Мосфильма» Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырёх» о приключениях режиссёра Константина Станиславского и репортёра Владимира Гиляровского.

Вместе с тем на ВДНХ организаторы обещают провести тематические мастер-классы и интересные викторины о кино.

Завершающим этапом празднования станет трансляция торжественного концерта «Первые 100 лет. Юбилей киностудии «Мосфильм» 30 января.

Между тем к юбилейной дате на телеканале появится рубрика «Фильмы столетия» и цикл документальных картин о великих отечественных кинематографистах. Между показами кинолент представят короткие караоке-клипы с текстами популярных песен.

Помимо прочего, пользователи соцсети «Одноклассники» смогут отслеживать информацию с малоизвестными фактами об известных актёрах и режиссёрах.

Ранее Карен Шахназаров рассказал о киноиндустрии учащимся школ.

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