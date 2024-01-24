Специалист Корнев назвал литературные тренды 2024 года

Эксперт и основатель агентства по написанию книг Writer’s Way Александр Корнев рассказал, какие литературные тренды ожидаются в 2024 году.

«В жанре фантастика, я думаю, предпочтение будет отдано героическому фэнтези. Оно дополняет жанр постапокалипсиса или похожие «хмурые» жанры. Фэнтези даёт читателю немножко волшебства, которого особенно хочется в 2024 году», — заявил он в беседе с RuNews24.

Как считает Корнев, в жанрах нон-фикшн, научпоп и бизнес-литература наблюдается тренд на глубину.

По прогнозу эксперта, будет набирать популярность и такой жанр, как биография.

Кроме того, сохранит свои позиции детектив, поскольку он является своеобразным источником получения эндорфина, предположил Корнев.

Ранее заведующий отделом научно-исследовательской деятельности музея М.А. Булгакова Иван Назаров в беседе с НСН рассказал о выставке «Вы судите по костюму?», которая посвящена экранизации романа «Мастер и Маргарита» режиссёра Михаила Локшина.