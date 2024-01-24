Невролог Демьяновская: метеозависимость связана с изменением температуры воздуха

Невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала о взаимосвязи метеочувствительности людей с изменением уличной температуры, уровня влажности и атмосферного давления.

«Чаще всего приступы мигрени случаются именно в периоды потепления. Чем выше температура воздуха, тем меньше в организме вырабатывается серотонина — гормона, который регулирует чувствительность к боли», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, в этих случаях расширяются кровеносные сосуды и раздражаются болевые рецепторы.

Также она обратила внимание, что, если головная боль не проходит в течение трёх суток, а также появилось головокружение, тошнота, ухудшение зрения, онемение или слабость в конечностях, нарушение речи, боль за грудиной — стоит немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рекомендовал не злоупотреблять мороженым для сохранения здоровья.