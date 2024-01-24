RT в Telegram
Подпишись

Невролог Демьяновская: метеозависимость связана с изменением температуры воздуха

Короткая ссылка
Невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала о взаимосвязи метеочувствительности людей с изменением уличной температуры, уровня влажности и атмосферного давления.
Невролог Демьяновская: метеозависимость связана с изменением температуры воздуха
  • Gettyimages.ru

«Чаще всего приступы мигрени случаются именно в периоды потепления. Чем выше температура воздуха, тем меньше в организме вырабатывается серотонина — гормона, который регулирует чувствительность к боли», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, в этих случаях расширяются кровеносные сосуды и раздражаются болевые рецепторы.

Также она обратила внимание, что, если головная боль не проходит в течение трёх суток, а также появилось головокружение, тошнота, ухудшение зрения, онемение или слабость в конечностях, нарушение речи, боль за грудиной — стоит немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рекомендовал не злоупотреблять мороженым для сохранения здоровья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить