В Петербурге пройдёт выставка в честь лётчицы Лидии Зверевой

В Санкт-Петербурге пройдёт выставка «Тайный узор в явной судьбе», которая будет посвящена лётчице Лидии Зверевой.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Экспозиция начнёт работу 29 января в музее Владимира Набокова СПбГУ.

Зверева получила образование в Белостокском институте благородных девиц, но в 1911 году поступила в авиашколу «Гамаюн» в Гатчине. Она входила в число первых выпускников, получивших звание пилота-авиатора.

Вместе с мужем Владимиром Слюсаренко Зверева создала авиашколу в Прибалтике, затем — завод в Петрограде. Лётчица скоропостижно скончалась от тифа в 1916 году.

На выставке можно будет увидеть материалы, многие из которых впервые представят широкой публике.

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