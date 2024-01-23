В Петербурге пройдёт выставка в честь лётчицы Лидии Зверевой
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Экспозиция начнёт работу 29 января в музее Владимира Набокова СПбГУ.
Зверева получила образование в Белостокском институте благородных девиц, но в 1911 году поступила в авиашколу «Гамаюн» в Гатчине. Она входила в число первых выпускников, получивших звание пилота-авиатора.
Вместе с мужем Владимиром Слюсаренко Зверева создала авиашколу в Прибалтике, затем — завод в Петрограде. Лётчица скоропостижно скончалась от тифа в 1916 году.
На выставке можно будет увидеть материалы, многие из которых впервые представят широкой публике.
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