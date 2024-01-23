Психолог Деулин заявил, что пол человека можно установить по почерку

Декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин заявил, что пол человека можно определить по почерку.

«У мужчин почерк беззаботный, уверенный, торопливый, неравномерный, некрасивый, размашистый, присутствует сильный нажим, встречаются чаще острые углы, орфографические ошибки», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, у женщин почерк более аккуратный, правильный, преобладают маленькие линии без нажима, а буквы более округлые.

Как отметил Деулин, есть разные методики определения пола по почерку, и современная наука продолжает заниматься поисками совершенных методов безошибочной диагностики.

Ранее графолог, член Всемирной сети профессиональных графологов кандидат психологических наук Лариса Дрыгваль назвала причины неразборчивого почерка.