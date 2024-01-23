RT в Telegram
Подпишись

Психолог Деулин заявил, что пол человека можно установить по почерку

Короткая ссылка
Декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин заявил, что пол человека можно определить по почерку.
Психолог Деулин заявил, что пол человека можно установить по почерку
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksandra Zhilenkova

«У мужчин почерк беззаботный, уверенный, торопливый, неравномерный, некрасивый, размашистый, присутствует сильный нажим, встречаются чаще острые углы, орфографические ошибки», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, у женщин почерк более аккуратный, правильный, преобладают маленькие линии без нажима, а буквы более округлые.

Как отметил Деулин, есть разные методики определения пола по почерку, и современная наука продолжает заниматься поисками совершенных методов безошибочной диагностики.

Ранее графолог, член Всемирной сети профессиональных графологов кандидат психологических наук Лариса Дрыгваль назвала причины неразборчивого почерка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить