В Улан-Удэ открыли арт-объект «Великий чайный путь»

В Улан-Удэ появился арт-объект «Великий чайный путь». Его автор — заслуженный художник Бурятии, скульптор, ювелир-оружейник Жигжит Баясхаланов.

Об этом сообщает RuNews24.

Работа посвящена истории чайного пути. По словам автора, он хотел показать людей, их путь и жизнь.

Скульптура сделана из белого мрамора и нержавеющей стали. В центре можно увидеть бурятский символ соёмбо, а шары символизируют верблюдов, идущих по чайному пути.

Арт-объект установили на территории Гостиных рядов.

«В это место съезжались купцы со всей России, чтобы вести торговлю. Чтобы историко-культурный пласт получил отражение и признание, нужен был арт-объект. Уверен, что сюда будут приходить наши горожане и гости города», — заявил министр туризма региона Алдар Доржиев.

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