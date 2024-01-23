Усадьба Чехова в Мелихове получила статус объекта культурного наследия

В Московской области утверждён предмет охраны дома А.П. Чехова, который находится в селе Мелихово. Постройке присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Главного управления культурного наследия региона.

Усадьбу в Серпуховском уезде Чехов купил в 1892 году.

«29 января 1941 года в Мелихове открыт музей А.П. Чехова, а после окончания войны началась работа по восстановлению главного усадебного дома по проекту А.А. Афанасьева и воспоминаниям сестры писателя Марии Павловны», — прокомментировали в ведомстве.

В декабре стало известно, что дом почётного гражданина Василия Тимофеева в Санкт-Петербурге получил статус объекта культурного наследия регионального значения.