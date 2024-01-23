Нутрициолог Кузина посоветовала отказаться от магазинных йогуртов с добавками

Нутрициолог Катерина Кузина рекомендовала отказаться от магазинных йогуртов с добавками.

«Вы обнаружите и наверняка ужаснётесь, какое количество сахара находится в этих «диетических» продуктах», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Специалист отметила, что несмотря на 0% жирности, указанный на упаковке, добавки приведут к набору лишнего веса.

«Если вы замените фруктовые йогурты на йогурты без добавок, а дома просто сами смешаете с ягодами, это однозначно будет полезнее и для фигуры, и для качества кожи» — сказала Кузина.

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