RT в Telegram
Подпишись

Нутрициолог Кузина посоветовала отказаться от магазинных йогуртов с добавками

Короткая ссылка
Нутрициолог Катерина Кузина рекомендовала отказаться от магазинных йогуртов с добавками.
Нутрициолог Кузина посоветовала отказаться от магазинных йогуртов с добавками
  • Gettyimages.ru
  • © VLG

«Вы обнаружите и наверняка ужаснётесь, какое количество сахара находится в этих «диетических» продуктах», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Специалист отметила, что несмотря на 0% жирности, указанный на упаковке, добавки приведут к набору лишнего веса.

«Если вы замените фруктовые йогурты на йогурты без добавок, а дома просто сами смешаете с ягодами, это однозначно будет полезнее и для фигуры, и для качества кожи» — сказала Кузина.

Ранее врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала о полезных свойствах растительного белка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить