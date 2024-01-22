В Оренбурге состоится большой студенческий бал

Большой студенческий бал состоится 25 января в Оренбурге. Его посвятят Дню российского студенчества и Году семьи.

Об этом сообщает RIA56.

Организаторы — ОГПУ, ОГАУ, Оренбургский институт путей сообщения, филиал СамГУПС при поддержке департамента молодёжной политики Оренбургской области.

Участниками бала станут 240 студентов.

Также стало известно о программе Дня студента в Нижнем Новгороде, передаёт pravda-nn.ru. Праздничная программа будет организована в парках, кинотеатрах, планетарии и на других площадках.

Среди мероприятий — кинопоказы, экскурсии, финал конкурса «Мисс и Мистер студенчество — 2024».

Ранее сообщалось, что в Самарской области в рамках государственной молодёжной политики планируется провести не менее 200 мероприятий в 2024 году.