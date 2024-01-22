В Оренбурге состоится большой студенческий бал
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Об этом сообщает RIA56.
Организаторы — ОГПУ, ОГАУ, Оренбургский институт путей сообщения, филиал СамГУПС при поддержке департамента молодёжной политики Оренбургской области.
Участниками бала станут 240 студентов.
Также стало известно о программе Дня студента в Нижнем Новгороде, передаёт pravda-nn.ru. Праздничная программа будет организована в парках, кинотеатрах, планетарии и на других площадках.
Среди мероприятий — кинопоказы, экскурсии, финал конкурса «Мисс и Мистер студенчество — 2024».
Ранее сообщалось, что в Самарской области в рамках государственной молодёжной политики планируется провести не менее 200 мероприятий в 2024 году.