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В Оренбурге состоится большой студенческий бал

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Большой студенческий бал состоится 25 января в Оренбурге. Его посвятят Дню российского студенчества и Году семьи.
В Оренбурге состоится большой студенческий бал
  • Gettyimages.ru
  • © Vadim_Orlov

Об этом сообщает RIA56.

Организаторы — ОГПУ, ОГАУ, Оренбургский институт путей сообщения, филиал СамГУПС при поддержке департамента молодёжной политики Оренбургской области.

Участниками бала станут 240 студентов.

Также стало известно о программе Дня студента в Нижнем Новгороде, передаёт pravda-nn.ru. Праздничная программа будет организована в парках, кинотеатрах, планетарии и на других площадках.

Среди мероприятий — кинопоказы, экскурсии, финал конкурса «Мисс и Мистер студенчество — 2024».

Ранее сообщалось, что в Самарской области в рамках государственной молодёжной политики планируется провести не менее 200 мероприятий в 2024 году.

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