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Нутрициолог Коробейникова назвала ожирение глобальной проблемой современности

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Нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова выразила мнение, что ожирение является глобальной проблемой. По её словам, лишний вес повышает риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Нутрициолог Коробейникова назвала ожирение глобальной проблемой современности
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

«Чтобы понять, нужно ли волноваться, нужно измерить свою талию. Это могут сделать все. Если окружность талии у женщин более 80 см, а у мужчин — более 94—95, то это уже центральный (абдоминальный) тип ожирения», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».

Как считает Коробейникова, нередко человек набирает вес, поскольку вокруг него есть люди с такой же проблемой.

«Особенно часто это происходят в семьях, где дети видят, как питаются их родители. Если взрослый человек не питается полезной пищей, нельзя этого требовать от ребёнка. Важно быть примером», — пояснила она.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.

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