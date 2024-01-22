В Волгограде отреставрируют мельницу начала ХХ века

В Волгограде восстановят все исторические конструктивные и декоративные элементы объекта культурного наследия федерального значения «Исторический заповедник — руины мельницы им. Грудинина».

Об этом сообщает RuNews24.

Отмечается, что в ходе работ специалисты воссоздадут надпись «Гергардтъ» на фасаде мельницы, построенной в 1903 году. Также будет сохранена историко-культурная ценность объекта и обеспечена его защита от воздействия окружающей среды.

Во время Великой Отечественной войны сооружение было разрушено.

После войны в память об ожесточённых боях, которые здесь проходили, было решено его не восстанавливать, как и заводскую лабораторию завода «Красный Октябрь» и бывший дом директора завода «Баррикады».

Ранее сообщалось, что в Выборге запустили акцию «Блокадная ласточка», приуроченную к 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады фашистских захватчиков.