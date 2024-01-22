Синоптик Ильин: ветер в Приморье начнёт ослабевать с 25 января

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что ветер в Приморском крае начнёт ослабевать в середине недели.

«Там часто ветер усиливается до 20—25 м/с. Очень часто до 30 м/с, чуть несколько реже достигает ураганных значений — 35 м/с и выше. В четверг, пятницу в прибрежных районах Приморского края, Хабаровского края, на Сахалине ветер немножко ослабнет до 20—25 м/с», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, уже можно будет исключить порывистость более 25 м/с. Также не ожидается осадков.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве.