«Жёлтый» уровень опасности объявили в Петербурге из-за тумана и мороза
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Об этом заявили в пресс-службе администрации губернатора города.
Отмечается, что вечером и ночью 20 января синоптики ожидают в городе неблагоприятную погоду, которая может оказать влияние на безопасность дорожного движения и здоровье жителей.
«С 18 часов 20 января местами возможно образование тумана, что снизит видимость на дорогах», — сообщили в ведомстве.
Объявлен «жёлтый» уровень опасности.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.