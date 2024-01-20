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«Жёлтый» уровень опасности объявили в Петербурге из-за тумана и мороза

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«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за тумана и мороза.
«Жёлтый» уровень опасности объявили в Петербурге из-за тумана и мороза
  • Gettyimages.ru

Об этом заявили в пресс-службе администрации губернатора города.

Отмечается, что вечером и ночью 20 января синоптики ожидают в городе неблагоприятную погоду, которая может оказать влияние на безопасность дорожного движения и здоровье жителей.

«С 18 часов 20 января местами возможно образование тумана, что снизит видимость на дорогах», — сообщили в ведомстве.

Объявлен «жёлтый» уровень опасности.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.

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