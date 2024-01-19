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Жителей ЯНАО предупредили об ухудшении погоды

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В Ямало-Ненецком автономном округе выпустили предупреждение об ухудшении погоды в субботу, 20 января.
Жителей ЯНАО предупредили об ухудшении погоды
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, ожидается ветер 8—10 м/с.

«В Надымском, Пуровском и Тазовском районах порывы достигнут 15—20 м/с, в Ямальском районе — 17—22 м/с», — отмечается в сообщении.

Температура воздуха ночью составит -17...-22 °С, днём -12...-25 °С.

Также стало известно, что в Оренбургской области ночью будет облачно с прояснениями, передаёт RIA56 со ссылкой на региональный Гидрометцентр. Ветер 6—11 м/с, на западе до 15—20 м/с.

Столбики термометров покажут -5...-10 °С, на востоке -11...-16 °С.

Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о неустойчивости столичной погоды нынешней зимой.

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