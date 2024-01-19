RT в Telegram
Подпишись

В Москве реконструировали 35 прудов в 2023 году

Короткая ссылка
В Москве провели реконструкцию 35 прудов в течение 2023 года.
В Москве реконструировали 35 прудов в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Наиболее масштабные работы состоялись на двух Лианозовских прудах, восьми прудах в Лефортовском парке, а также на 16 прудах-регуляторах в Марьине.

Специалисты очистили водоёмы от илового осадка и грунта, отремонтировали береговые полосы, создали зоны биоплато, где высадили различные виды водных растений.

Ранее сообщалось, что две природные территории в Волгоградской области получили статус охранных зон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить