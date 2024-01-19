В Москве реконструировали 35 прудов в 2023 году

В Москве провели реконструкцию 35 прудов в течение 2023 года.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Наиболее масштабные работы состоялись на двух Лианозовских прудах, восьми прудах в Лефортовском парке, а также на 16 прудах-регуляторах в Марьине.

Специалисты очистили водоёмы от илового осадка и грунта, отремонтировали береговые полосы, создали зоны биоплато, где высадили различные виды водных растений.

Ранее сообщалось, что две природные территории в Волгоградской области получили статус охранных зон.