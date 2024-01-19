В Севастополе выпала треть месячной нормы осадков за вечер и ночь
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на управление.
«В Севастополе ведутся работы по устранению последствий непогоды. За минувшие вечер и ночь в регионе выпало 13 мм осадков — это треть месячной нормы», — рассказали в МЧС.
Дома и участки на подтопленных улицах Воровского, Дрыгина, Ромашковый тупик уже освобождены от воды.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о снегопадах в некоторых городах России.