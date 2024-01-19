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В Севастополе выпала треть месячной нормы осадков за вечер и ночь

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В ГУ МЧС России по Севастополю заявили, что в регионе за вечер и ночь выпала треть месячной нормы осадков.
В Севастополе выпала треть месячной нормы осадков за вечер и ночь
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на управление.

«В Севастополе ведутся работы по устранению последствий непогоды. За минувшие вечер и ночь в регионе выпало 13 мм осадков — это треть месячной нормы», — рассказали в МЧС.

Дома и участки на подтопленных улицах Воровского, Дрыгина, Ромашковый тупик уже освобождены от воды.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о снегопадах в некоторых городах России.

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