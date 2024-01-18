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Девять зданий в Самаре получили статус объекта культурного наследия

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В Самаре девяти зданиям присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения.
Девять зданий в Самаре получили статус объекта культурного наследия
  • Gettyimages.ru
  • © iunewind

Постановления опубликованы на сайте областного правительства, сообщает sovainfo.ru.

В частности, в перечень вошло здание почтовой конторы на улице Куйбышева, где бывал Владимир Ленин в конце XIX века.

Кроме того, охранный статус присвоен больнице Аржанова, расположенной на пересечении улиц Льва Толстого и Никитинской, и тубдиспансеру в стилистике Генриха IV на улице Куйбышева.

Ранее сообщалось, что дом почётного гражданина Василия Тимофеева в Санкт-Петербурге получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

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