Девять зданий в Самаре получили статус объекта культурного наследия

В Самаре девяти зданиям присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения.

Постановления опубликованы на сайте областного правительства, сообщает sovainfo.ru.

В частности, в перечень вошло здание почтовой конторы на улице Куйбышева, где бывал Владимир Ленин в конце XIX века.

Кроме того, охранный статус присвоен больнице Аржанова, расположенной на пересечении улиц Льва Толстого и Никитинской, и тубдиспансеру в стилистике Генриха IV на улице Куйбышева.

Ранее сообщалось, что дом почётного гражданина Василия Тимофеева в Санкт-Петербурге получил статус объекта культурного наследия регионального значения.