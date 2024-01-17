На фестивалях народного творчества в Подмосковье побывали 140 тысяч человек

На фестивалях народного творчества в Московской области побывали 140 тыс. человек в 2023 году.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

На территории Подмосковья работает 884 дома культуры, где открыто более 12 тыс. кружков. В рамках реализации проекта межмуниципальных гастролей любительских коллективов «Подмосковный арт-визит» в прошлом году прошло 105 выездных концертов.

Также в регионе провели свыше 30 областных фестивалей народного творчества, которые приняли более 140 тыс. посетителей. Основные направления: хореография, декоративно-прикладное и изобразительное искусство, театральное творчество, хоровое пение, фольклор.

Ранее сообщалось, что в Тульскую область на новогодние праздники приехали 97 тыс. человек со всей страны.