Большинство россиян убирают ёлку после старого Нового года
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
По словам 7% участников исследования, они убирают новогоднее дерево сразу после Рождества. Ещё 3% — непосредственно после Нового года.
Как утверждают 28% опрошенных, они оставляют украшения до конца января или хотя бы до Крещения.
Держат ёлку до весны 4% респондентов.
Опрос проведён в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.
Ранее сообщалось, что к московской акции «Ёлочный круговорот» присоединились 10 тыс. участников «Города знаний».