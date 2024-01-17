Большинство россиян убирают ёлку после старого Нового года

Новое исследование показало, что большинство россиян (55%) убирают ёлку после старого Нового года.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам 7% участников исследования, они убирают новогоднее дерево сразу после Рождества. Ещё 3% — непосредственно после Нового года.

Как утверждают 28% опрошенных, они оставляют украшения до конца января или хотя бы до Крещения.

Держат ёлку до весны 4% респондентов.

Опрос проведён в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.

Ранее сообщалось, что к московской акции «Ёлочный круговорот» присоединились 10 тыс. участников «Города знаний».