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В Москве отреставрируют дом купца Крупенникова в Басманном районе

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В Басманном районе Москвы отреставрируют дом купца Крупенникова, построенный архитектором Владимиром Рудановским в 1912—1913 годах.
В Москве отреставрируют дом купца Крупенникова в Басманном районе

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что памятник архитектуры регионального значения площадью 702 кв. м требует реставрации и частичной реконструкции.

В настоящее время он выставлен на городские торги, по результатам которых победитель аукциона отреставрирует постройку и приспособит её под современное использование.

Аукцион пройдёт в дистанционном формате 25 января.

Ранее сообщалось, что в Петербурге признали памятником регионального значения дом купца Шлякова на набережной Лейтенанта Шмидта.

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