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Акция «В зоопарке ждут подарки» пройдёт в Москве 19—21 января

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Акция «В зоопарке ждут подарки» будет организована в Москве с 19 по 21 января.
Акция «В зоопарке ждут подарки» пройдёт в Москве 19—21 января

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал Московского зоопарка.

Все желающие могут принести подарки для животных, например мячи разных размеров и цветов из экологичных материалов, гантели, мостики для вольера птиц и грызунов.

В обмен посетителям предложат бесплатно пройти на территорию зоосада.

Пункты приёма будут работать у главного входа и входа со стороны станции метро «Баррикадная».

Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», в Московском зоопарке рассказали о развитии панды Катюши.

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