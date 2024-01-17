Акция «В зоопарке ждут подарки» пройдёт в Москве 19—21 января
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал Московского зоопарка.
Все желающие могут принести подарки для животных, например мячи разных размеров и цветов из экологичных материалов, гантели, мостики для вольера птиц и грызунов.
В обмен посетителям предложат бесплатно пройти на территорию зоосада.
Пункты приёма будут работать у главного входа и входа со стороны станции метро «Баррикадная».
Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», в Московском зоопарке рассказали о развитии панды Катюши.