Ветеринар Сиротина предостерегла от самостоятельного окрашивания животных

Ветеринар Ангелина Сиротина призвала не заниматься самостоятельным окрашиванием животных, так как это может серьёзно навредить их здоровью.

«Все какие-либо профессиональные процедуры, которые касаются ухода за животными, конечно, лучше делать в профессиональных заведениях», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, приобретение продукции неизвестного качества может быть опасным не только для здоровья, но и для жизни питомцев.

«Особенно у кошек всё так устроено, что токсическое отравление может быть не только, когда животное что-то съело, а даже при попадании на кожу», — пояснила Сиротина.

В августе 2023 года волонтёр и зоозащитник Лидия Белозерская прокомментировала появившиеся в социальных сетях фото собаки с розовой шерстью. По словам эксперта, иногда шерсть животных окрашивают специальной грумерской краской.