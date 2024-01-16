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Ветеринар Сиротина предостерегла от самостоятельного окрашивания животных

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Ветеринар Ангелина Сиротина призвала не заниматься самостоятельным окрашиванием животных, так как это может серьёзно навредить их здоровью.
Ветеринар Сиротина предостерегла от самостоятельного окрашивания животных
  • Gettyimages.ru
  • © Josfor

«Все какие-либо профессиональные процедуры, которые касаются ухода за животными, конечно, лучше делать в профессиональных заведениях», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, приобретение продукции неизвестного качества может быть опасным не только для здоровья, но и для жизни питомцев.

«Особенно у кошек всё так устроено, что токсическое отравление может быть не только, когда животное что-то съело, а даже при попадании на кожу», — пояснила Сиротина.

В августе 2023 года волонтёр и зоозащитник Лидия Белозерская прокомментировала появившиеся в социальных сетях фото собаки с розовой шерстью. По словам эксперта, иногда шерсть животных окрашивают специальной грумерской краской.

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