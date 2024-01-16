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В марафоне культурных событий приняли участие 2,5 млн нижегородцев с 2019 года

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В Нижнем Новгороде 2,5 млн жителей стали участниками марафона культурных событий «Культурный район» с 2019 года.
В марафоне культурных событий приняли участие 2,5 млн нижегородцев с 2019 года
  • Gettyimages.ru
  • © Hans Neleman

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на городской департамент культуры.

За эти годы в рамках мероприятия были реализованы различные проекты. Например, камерный хор исполнял старинную музыку в метро и на железнодорожном вокзале. Концерты и спектакли проходили в парках и заводских цехах. Также для нижегородцев проводились занятия йогой и психологические тренинги, уроки по фотографии и рисованию, лекции по астрономии и истории.

Всего было реализовано 118 грантовых проектов. Больше всего (29) — в сфере литературы, музыки и театра. На втором месте — экскурсионные проекты (16), на третьем — наука (11). Каждый грантовый проект включал от одного до нескольких десятков мероприятий.

Ранее «Радио 1» сообщало, что музеи и театры Московской области подготовили новогодние мероприятия для держателей Пушкинской карты.

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