Башмет рассказал о Зимнем международном фестивале искусств
- РИА Новости
«Нам снова удалось сделать фестиваль многожанровым — спектакли, программы с классической музыкой, джаз, который я очень люблю. Запланирован неожиданный концерт музыки Александра Зацепина, будет также концерт, в котором мы собрали музыку советских и российских композиторов, написанную для МХТ имени Чехова, этот вечер будет посвящён 125-летию театра, но пройдёт в Зале Чайковского», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, в самом МХТ представят спектакль «История любви», в котором Константин Хабенский, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий, Авангард Леонтьев прочтут рассказы классиков.
Музыку для постановки сочинил композитор Кузьма Бодров, она прозвучит в исполнении «Солистов Москвы».
В декабре сообщалось, что Юрий Башмет признан человеком года, оказавшим влияние на развитие креативных индустрий России.