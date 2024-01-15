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Башмет рассказал о Зимнем международном фестивале искусств

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Народный артист СССР, Герой труда России, альтист и дирижёр Юрий Башмет рассказал подробности о Зимнем международном фестивале искусств, который открылся в Москве.
Башмет рассказал о Зимнем международном фестивале искусств
  • РИА Новости

«Нам снова удалось сделать фестиваль многожанровым — спектакли, программы с классической музыкой, джаз, который я очень люблю. Запланирован неожиданный концерт музыки Александра Зацепина, будет также концерт, в котором мы собрали музыку советских и российских композиторов, написанную для МХТ имени Чехова, этот вечер будет посвящён 125-летию театра, но пройдёт в Зале Чайковского», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в самом МХТ представят спектакль «История любви», в котором Константин Хабенский, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий, Авангард Леонтьев прочтут рассказы классиков.

Музыку для постановки сочинил композитор Кузьма Бодров, она прозвучит в исполнении «Солистов Москвы».

В декабре сообщалось, что Юрий Башмет признан человеком года, оказавшим влияние на развитие креативных индустрий России.

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