Фестиваль «Пельменный съест» пройдёт в Тобольске
Об этом сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на городскую администрацию.
В мероприятии примут участие местные кафе и рестораны.
Они представят древнерусские кундюбки, турецкие манты, итальянские равиоли, а также всевозможные виды пельменей, которых обещают сварить 20 тыс. единиц.
Также 10 февраля на закрытии фестиваля состоится Морозная вечеринка на Базарной площади. Для посетителей приготовлена танцевальная вечеринка и ярмарка местных производителей и тобольских мастеров-ремесленников.
Ранее сообщалось, что фестиваль «Всемирный день пельменя» будет проходить в Удмуртии 5—10 февраля.