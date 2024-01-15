Фестиваль «Пельменный съест» пройдёт в Тобольске

В Тобольске с 29 января по 10 февраля пройдёт гастрономический фестиваль «Пельменный съест».

Об этом сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на городскую администрацию.

В мероприятии примут участие местные кафе и рестораны.

Они представят древнерусские кундюбки, турецкие манты, итальянские равиоли, а также всевозможные виды пельменей, которых обещают сварить 20 тыс. единиц.

Также 10 февраля на закрытии фестиваля состоится Морозная вечеринка на Базарной площади. Для посетителей приготовлена танцевальная вечеринка и ярмарка местных производителей и тобольских мастеров-ремесленников.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Всемирный день пельменя» будет проходить в Удмуртии 5—10 февраля.