Врач Умнов: после гидрогелевых масок кожа нуждается в увлажнении

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил, что частое использование гидрогелевых масок и патчей может высушивать кожу.

Основная функция гидрогеля — снять отёк и вывести лишнюю воду, объяснил специалист в беседе с Life.ru.

«Поэтому после использования гидрогелевой маски или патчей необходимо незамедлительно нанести обильно увлажняющий крем для лица, иначе вас ждёт пустыня Сахара на лице и особенно под глазами», — отметил Умнов.

Поэтому врач посоветовал обратить внимание на питательные патчи и маски, например с крокодиловым маслом, мёдом, коллагеном или пептидами.

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