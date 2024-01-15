RT в Telegram
Подпишись

Врач Умнов: после гидрогелевых масок кожа нуждается в увлажнении

Короткая ссылка
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил, что частое использование гидрогелевых масок и патчей может высушивать кожу.
Врач Умнов: после гидрогелевых масок кожа нуждается в увлажнении
  • Gettyimages.ru

Основная функция гидрогеля — снять отёк и вывести лишнюю воду, объяснил специалист в беседе с Life.ru.

«Поэтому после использования гидрогелевой маски или патчей необходимо незамедлительно нанести обильно увлажняющий крем для лица, иначе вас ждёт пустыня Сахара на лице и особенно под глазами», — отметил Умнов.

Поэтому врач посоветовал обратить внимание на питательные патчи и маски, например с крокодиловым маслом, мёдом, коллагеном или пептидами.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить