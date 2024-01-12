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МЧС объявило предупреждение в связи с холодами в Кировской области 13—15 января

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МЧС Кировской области объявило метеопредупреждение для жителей в связи с аномально холодной погодой.
МЧС объявило предупреждение в связи с холодами в Кировской области 13—15 января
  • Gettyimages.ru
  • © Karl Ander Adami

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт Главного управления МЧС России по региону, а также на кировский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В сообщении ведомства говорится, что в период с 13 по 15 января 2024 года в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на семь и более градусов ниже климатической нормы, которая составляет -7…-12 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.

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