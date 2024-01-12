В Петербурге признали памятником бывший Дом призрения
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Как рассказали в комитете, под Дом призрения престарелых женщин здание передали в 1852 году.
В 1904 году строение было полностью перестроено по проекту архитектора Николая Виташевского, передаёт «Петербургский дневник».
Позже, в 1906-м, в нём разместился Мариинский приют взрослых слепых девиц.
В настоящее время в трёхэтажном кирпичном здании в стиле эклектики с элементами модерна располагается Психоневрологический интернат №5.
Ранее сообщалось, что памятник архитектуры первой половины ХХ века Дом печати в Казани отремонтируют к саммиту БРИКС.