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Гастроэнтеролог Кашух рассказала о вреде картофеля при неправильном хранении

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Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух заявила, что картофель может стать вредным для здоровья при неправильном хранении.
Гастроэнтеролог Кашух рассказала о вреде картофеля при неправильном хранении
  • Gettyimages.ru
  • © HandmadePictures

«В кожуре и ростках картофеля содержится ядовитое вещество — соланин. Оно необходимо овощу, чтобы защититься от вредителей и грибков. Но у людей соланин может вызвать интоксикацию. Чтобы этого не произошло, кожуру и глазки с клубней нужно обязательно срезать, а затем обрабатывать овощ термически — варить или тушить», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, стоит срезать и зелёную кожуру.

Как отметила Кашух, проросшую морковь, свёклу, редьку, лук и чеснок употреблять в пищу можно, вреда от них не будет.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.

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