В Удмуртии ожидают потепление на следующей неделе

Синоптики спрогнозировали потепление в Удмуртии на следующей неделе.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра республики.

Так, ночью и днём 13 января температура воздуха составит -21…-27 °С.

В воскресенье, 14 января, ночью до -25…-30 °С, днём потеплеет до -13…-18 °С.

В понедельник, 15 января, ночью -15…-20 °С, днём -12…-17 °С.

Отмечается, что в последующие рабочие дни температурный фон продолжит повышаться.

Также стало известно, что к вечеру 12 января в Ставропольском крае ожидается ухудшение погоды, передаёт телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По прогнозу, ожидается похолодание до -13...-18 °С, снег, метель и туман.

«Госавтоинспекция региона призывает водителей соблюдать меры осторожности при движении на зимней дороге. Будьте бдительны, снижайте скорость, держите дистанцию и боковой интервал», — заявили в ведомстве.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о погоде в Москве и области на предстоящей неделе.