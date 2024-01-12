Диетолог Писарева: непереносимость молока может развиться после 50 лет
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В пожилом возрасте может развиться непереносимость молочного белка, даже если у человека никогда не было аллергии на молочные продукты, заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Как отметила специалист, молоко содержит в себе пальмитиновую кислоту, которая накапливается в организме, что может привести к атеросклерозу.
Писарева посоветовала людям старше 50 пить кисломолочные продукты в небольших количествах для получения необходимого количества кальция.
Ранее диетолог Полина Журавлёва рассказала о продуктах, способствующих очищению организма.