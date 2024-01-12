Диетолог Писарева: непереносимость молока может развиться после 50 лет

Врач-диетолог Ирина Писарева рекомендовала не пить молоко людям старше 50 лет.

В пожилом возрасте может развиться непереносимость молочного белка, даже если у человека никогда не было аллергии на молочные продукты, заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила специалист, молоко содержит в себе пальмитиновую кислоту, которая накапливается в организме, что может привести к атеросклерозу.

Писарева посоветовала людям старше 50 пить кисломолочные продукты в небольших количествах для получения необходимого количества кальция.

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