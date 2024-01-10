В Твери за сутки зафиксировали пятую часть месячной нормы осадков
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
С начала месяца выпало 12 мм осадков, или 27% от нормы. В пересчёте на высоту снега это около 13—14 см. Высота сугробов в городе достигала 39 см.
Ещё один снегопад ожидается в Твери в ночь на четверг, 11 января.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.