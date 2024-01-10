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В Твери за сутки зафиксировали пятую часть месячной нормы осадков

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В Твери за сутки выпало девять миллиметров осадков, что составляет около 20% от месячной нормы.
В Твери за сутки зафиксировали пятую часть месячной нормы осадков
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

С начала месяца выпало 12 мм осадков, или 27% от нормы. В пересчёте на высоту снега это около 13—14 см. Высота сугробов в городе достигала 39 см.

Ещё один снегопад ожидается в Твери в ночь на четверг, 11 января.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.

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