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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов

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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение с 11 по 13 января в связи с морозами.
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов
  • РИА Новости

Об этом сообщает tagilcity.ru.

По прогнозу синоптиков УГМС, с четверга по субботу температура воздуха в регионе будет на семь и более градусов ниже климатической нормы.

Жителям советуют надевать многослойную одежду и зимнюю обувь на утеплённой подошве. На улице рекомендуется не оголять щёки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.

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