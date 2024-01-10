В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов
- РИА Новости
Об этом сообщает tagilcity.ru.
По прогнозу синоптиков УГМС, с четверга по субботу температура воздуха в регионе будет на семь и более градусов ниже климатической нормы.
Жителям советуют надевать многослойную одежду и зимнюю обувь на утеплённой подошве. На улице рекомендуется не оголять щёки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.