Большой детский фестиваль начал приём заявок
Об этом сообщает «Радио 1».
Принять участие могут профессиональные государственные или независимые театры, кино- и анимационные студии.
«Ежегодно БДФ собирает в своей программе всё лучшее, что создаётся для детей и подростков в сфере искусства и литературы. VII Большой детский фестиваль пройдёт с сентября по ноябрь 2024 года», — заявили в ведомстве.
Заявочная кампания продлится до 29 февраля 2024 года.
Ранее сообщалось, что в ижевском Доме дружбы народов 25 января состоится городской студенческий бал.