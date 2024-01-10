Большой детский фестиваль начал приём заявок

Открыт приём заявок на участие в Большом детском фестивале, заявили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Об этом сообщает «Радио 1».

Принять участие могут профессиональные государственные или независимые театры, кино- и анимационные студии.

«Ежегодно БДФ собирает в своей программе всё лучшее, что создаётся для детей и подростков в сфере искусства и литературы. VII Большой детский фестиваль пройдёт с сентября по ноябрь 2024 года», — заявили в ведомстве.

Заявочная кампания продлится до 29 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что в ижевском Доме дружбы народов 25 января состоится городской студенческий бал.