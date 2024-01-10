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Пассажирами ретропоезда «Лахта» стали пять тысяч человек в праздники

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Пассажирами туристического ретропоезда «Лахта» в новогодние праздники стали 4806 человек.
Пассажирами ретропоезда «Лахта» стали пять тысяч человек в праздники
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Выборг ТВ со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Как рассказали в организации, электричка образца 1972 года курсировала 30—31 декабря и 2—8 января по двум маршрутам: Финляндский вокзал — Выборг — Финляндский вокзал и Выборг — Васкелово — Выборг.

Внутри отремонтированного и модернизированного состава пассажиры могли ознакомиться с историческими фотографиями и артефактами.

Ранее сообщалось, что более 55 тыс. жителей Ленобласти посетили поезд Деда Мороза 6—7 января.

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