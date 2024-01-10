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В Москве отремонтировали три здания архитектора Стамо

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В Москве в рамках программы по капремонту жилого фонда отремонтировали три здания работы архитектора Евгения Стамо.
В Москве отремонтировали три здания архитектора Стамо
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Среди отремонтированных объектов — дом 42 на улице Плющиха в районе Хамовники, дом-кольцо на улице Довженко и дом 14/8 на Яузском бульваре.

Специалисты обновили фасады, чердаки и кровлю, а также заменили инженерные коммуникации, отремонтировали входные группы и балконы.

Ранее в Политехническом музее Москвы рассказали о завершении реставрации исторической аудитории, открытой в 1877 году.

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