Световые столбы в небе заметили жители Удмуртии

В небе над Камбарским районом Удмуртии были замечены световые столбы. Об этом в соцсетях сообщил глава муниципалитета Александр Галанов.

Об этом информирует izh.kp.ru со ссылкой на его пост в социальной сети «ВКонтакте».

Появление этого редкого природного явления обусловлено морозной погодой и высокой влажностью воздуха.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.