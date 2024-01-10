Синоптики рассказали о погоде в Приморье в январе
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на «Примгидромет».
Как сообщили в службе, средняя месячная температура будет ниже многолетних значений на один-два градуса.
Так, температура воздуха в январе 2024 года в крае составит -13...-18 °С. На севере и в прибрежных зонах региона — до -20 °С.
Кроме того, согласно прогнозу, количество осадков будет ниже нормы.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT спрогнозировал аномальные холода в России.