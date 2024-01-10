Синоптики рассказали о погоде в Приморье в январе

В Приморском крае в январе, по прогнозу синоптиков, температура опустится ниже среднемесячной нормы.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на «Примгидромет».

Как сообщили в службе, средняя месячная температура будет ниже многолетних значений на один-два градуса.

Так, температура воздуха в январе 2024 года в крае составит -13...-18 °С. На севере и в прибрежных зонах региона — до -20 °С.

Кроме того, согласно прогнозу, количество осадков будет ниже нормы.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT спрогнозировал аномальные холода в России.